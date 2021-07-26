В третий день на Олимпиаде в Токио будет разыгран 21 комплект медалей
Триатлон
Мужчины, начало — 0:30 мск. Россию представят Дмитрий Полянский, Игорь Полянский.
Плавание
100 м, баттерфляй, женщины (4:30 мск).
100 м, брасс, мужчины (5:12 мск).
400 м, вольный стиль, женщины (5:20 мск).
4x100 м, вольный стиль, мужчины (6:05 мск). Участвует сборная России.
Скейтбординг
Стрит, женщины (6:25 мск).
Стендовая стрельба
Скит, женщины (8:50 мск). Россию представит Наталья Виноградова.
Скит, мужчины (9:50 мск).
Прыжки в воду
Вышка, синхронные прыжки, мужчины (9:00 мск). Российские участники: Александр Бондарь — Виктор Минибаев.
Маунтинбайк
Мужчины (9.00 мск). Российский участник: Антон Синцов.
Гребной слалом
Каноэ, мужчины (9:45 мск).
Стрельба из лука
Командные соревнования, мужчины (10:15 мск)
Дзюдо
До 57 кг, женщины (11:00 мск). Россию представляет Дарья Межецкая.
До 73 кг, мужчины (11:00 мск). Российский участник: Муса Могушков.
Спортивная гимнастика
Командные соревнования, мужчины (13:00 мск). В составе сборной России выступят: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.
Фехтование
Сабля, женщины (13:50 мск). Российские участницы: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина.
Рапира, мужчины (14:15 мск). Российские участники: Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников.
Тяжёлая атлетика
До 55 кг, женщины (13:50 мск).
Настольный теннис
Смешанные пары (14:00 мск).
Тхэквондо
До 67 кг, женщины (14:30 мск).
До 80 кг, мужчины (14:45 мск). Российский участник: Максим Храмцов.
Ранее Блумменфельт завоевал золото Олимпиады-2020 в триатлоне.