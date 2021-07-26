В третий день на Олимпиаде в Токио будет разыгран 21 комплект медалей

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В третий соревновательный день на Играх в Токио будет разыгрываться 21 комплект наград.

Триатлон

Мужчины, начало — 0:30 мск. Россию представят Дмитрий Полянский, Игорь Полянский.

Плавание

100 м, баттерфляй, женщины (4:30 мск).

100 м, брасс, мужчины (5:12 мск).

400 м, вольный стиль, женщины (5:20 мск).

4x100 м, вольный стиль, мужчины (6:05 мск). Участвует сборная России.

Скейтбординг

Стрит, женщины (6:25 мск).

Стендовая стрельба

Скит, женщины (8:50 мск). Россию представит Наталья Виноградова.

Скит, мужчины (9:50 мск).

Прыжки в воду

Вышка, синхронные прыжки, мужчины (9:00 мск). Российские участники: Александр Бондарь — Виктор Минибаев.

Маунтинбайк

Мужчины (9.00 мск). Российский участник: Антон Синцов.

Гребной слалом

Каноэ, мужчины (9:45 мск).

Стрельба из лука

Командные соревнования, мужчины (10:15 мск)

Дзюдо

До 57 кг, женщины (11:00 мск). Россию представляет Дарья Межецкая.

До 73 кг, мужчины (11:00 мск). Российский участник: Муса Могушков.

Спортивная гимнастика

Командные соревнования, мужчины (13:00 мск). В составе сборной России выступят: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Фехтование

Сабля, женщины (13:50 мск). Российские участницы: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина.

Рапира, мужчины (14:15 мск). Российские участники: Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников.

Тяжёлая атлетика

До 55 кг, женщины (13:50 мск).

Настольный теннис

Смешанные пары (14:00 мск).

Тхэквондо

До 67 кг, женщины (14:30 мск).

До 80 кг, мужчины (14:45 мск). Российский участник: Максим Храмцов.

Ранее Блумменфельт завоевал золото Олимпиады-2020 в триатлоне.

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