В третий день на Олимпиаде в Токио будет разыгран 21 комплект медалей

В третий соревновательный день на Играх в Токио будет разыгрываться 21 комплект наград.

Триатлон Мужчины, начало — 0:30 мск. Россию представят Дмитрий Полянский, Игорь Полянский. Плавание 100 м, баттерфляй, женщины (4:30 мск). 100 м, брасс, мужчины (5:12 мск). 400 м, вольный стиль, женщины (5:20 мск). 4x100 м, вольный стиль, мужчины (6:05 мск). Участвует сборная России. Скейтбординг Стрит, женщины (6:25 мск). Стендовая стрельба Скит, женщины (8:50 мск). Россию представит Наталья Виноградова. Скит, мужчины (9:50 мск). Прыжки в воду Вышка, синхронные прыжки, мужчины (9:00 мск). Российские участники: Александр Бондарь — Виктор Минибаев. Маунтинбайк Мужчины (9.00 мск). Российский участник: Антон Синцов. Гребной слалом Каноэ, мужчины (9:45 мск). Стрельба из лука Командные соревнования, мужчины (10:15 мск) Дзюдо До 57 кг, женщины (11:00 мск). Россию представляет Дарья Межецкая. До 73 кг, мужчины (11:00 мск). Российский участник: Муса Могушков. Спортивная гимнастика Командные соревнования, мужчины (13:00 мск). В составе сборной России выступят: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Фехтование Сабля, женщины (13:50 мск). Российские участницы: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина. Рапира, мужчины (14:15 мск). Российские участники: Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников. Тяжёлая атлетика До 55 кг, женщины (13:50 мск). Настольный теннис Смешанные пары (14:00 мск). Тхэквондо До 67 кг, женщины (14:30 мск). До 80 кг, мужчины (14:45 мск). Российский участник: Максим Храмцов. Ранее Блумменфельт завоевал золото Олимпиады-2020 в триатлоне.