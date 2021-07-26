Алдонин высказался о тренерском дебюте Алексея Березуцкого

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу армейцев над «Уфой» (1:0) в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Самый главный критерий — это победа. Однако могу сказать, что счет 1:0 — достаточно зыбкий, «Уфа» неплохо действовала. Гости могли и отыграться в счёте. В целом же ЦСКА добился победы, поэтому, думаю, дебют Березуцкого можно считать удачным. Но это первый тур, пока говорить об успешным дебюте всё же рано. Но главное, что первый блин не комом. Верю ли я в Березуцкого как в главного тренера? Пока не готов отвечать на такие вопросы. Потому что опыт тренерский у него пока небольшой. Я желаю ему успехов. Главное, чтобы всё у него сложилось и команда побеждала. Надеюсь, что все у него получится», — цитирует Алдонина Rusfootball.

Ранее Акинфеев поздравил Алексея Березуцкого с успешным дебютом в роли главного тренера ЦСКА.