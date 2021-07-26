Дзагоев назвал Заболотного лучшим игроком матча с «Уфой»

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Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу над «Уфой» (1:0) в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы вкатываемся в сезон, тяжёлый матч, новый тренер. Три очка — это самое главное, даже при плохой игре нужно забирать три очка, что мы и сделали. Моментами неплохо играли, но «Уфа» хорошо выглядит от сезона к сезону. Лучший игрок? Антошка Заболотный — лучшим был в этом матче! Отработал как лошадь, да и ещё мяч забил. Насколько я готов играть в стартовом составе? 45 минут отыграл — ничего такого. Да, на сборах не на всех тренировках был, нужно добавить в физике. Думаю, что не за горами тот момент, когда буду выходить с первых минут», — цитирует слова Дзагоева «Матч ТВ».

Полузащитник ЦСКА стал автором голевой передачи на Заболотного, который забил единственный мяч в игре.

Ранее Иванов пожелал успехов Алексею Березуцкому на посту главного тренера ЦСКА.

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