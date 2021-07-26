Иванов пожелал успехов Алексею Березуцкому на посту главного тренера ЦСКА

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и известный болельщик московского ЦСКА Сергей Иванов считает, что отсутствие опыта не помешает новому наставнику армейцев Алексею Березуцкому добиться успехов с командой.

«Отнёсся к назначению Алексея Березуцкого нормально. Ничего страшного, что у него нет опыта — это дело наживное. Команда будет играть, а Березуцкий будет набирать опыт. Я желаю ему успехов, знаю Алексея лет 18. Поздравляю его с первой тренерской победой и с Днём Военно-морского флота. Я сегодня передал флаг Военно-морского флота генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву, чтобы тот передал его Березуцкому для работы в коллективе в соответствии с морскими традициями», — цитирует Иванова ТАСС.

В первом официальном матче под руководством Березуцкого ЦСКА одержал победу над «Уфой».

Ранее Березуцкий отметил самоотдачу игроков ЦСКА в матче с «Уфой».