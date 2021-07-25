Экс-футболист ЦСКА считает, что Заболотный не соответствует уровню клуба

Экс-защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу армейцев над «Уфой» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (1:0).

«Победа была очень неубедительная, я бы даже сказал, тревожная. В первом тайме ЦСКА играл растерянно, пропустила два голевых момента. Спасибо Игорю Акинфееву, он действительно выручил команду. Армейцам нельзя так играть против «Уфы», если они хотят претендовать на высокие позиции. Нападение просто не оправдывает надежд. Антон Заболотный слаб, он не на уровне команды! Следующий тур у ЦСКА с «Локомотивом». Надеемся вырвать ничью, но не более того», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Заболотный стал автором единственного мяча ЦСКА в первом туре РПЛ.

Ранее сообщалось, что гол Заболотного помог ЦСКА обыграть «Уфу».