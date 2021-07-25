Мишустин обратился к Бацарашкиной, завоевавшей первое для России золото Токио-2020

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил стрелка Виталину Бацарашкину, которая принесла России первое золото на летних Олимпийских играх в Токио.
Мишустин обратился к Бацарашкиной, завоевавшей первое для России золото Токио-2020
  • РИА Новости

«Своей победой вы открыли счёт золотым медалям российской сборной на XXXII Олимпийских играх. В напряжённом и бескомпромиссном состязании проявили упорство и выдержку. И последним выстрелом установили новый олимпийский рекорд в пулевой стрельбе. Вся страна гордится вашим успехом», — приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.

Бацарашкина завоевала золотую медаль в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Ранее Владимир Путин поздравил Бацарашкину с первым российским золотом на ОИ-2020.

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