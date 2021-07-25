Рублёв после поражения на Олимпиаде рассказал об оскорблениях в соцсетях

Российский теннисист Андрей Рублёв после поражения в первом круге олимпийского турнира в Токио признался, что регулярно получает негативные комментарии в соцсетях после своих проигрышей.

«Мне постоянно такое пишут: «Чтобы вся твоя семья сдохла» или вроде этого. Это уже нормальное что-то после каждого матча, думаю, там уже сообщений 50 таких. Не отвечаю и уже даже таких не блокирую», — цитирует Рублёва РИА Новости.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку. По его словам, это очень важно, особенно когда нет зрителей.

Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл Кею Нисикори со счётом 3:6, 4:6 на теннисном турнире Олимпиады в Токио.