Рублёв после поражения на Олимпиаде рассказал об оскорблениях в соцсетях

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Российский теннисист Андрей Рублёв после поражения в первом круге олимпийского турнира в Токио признался, что регулярно получает негативные комментарии в соцсетях после своих проигрышей.
Рублёв после поражения на Олимпиаде рассказал об оскорблениях в соцсетях
  • Reuters

«Мне постоянно такое пишут: «Чтобы вся твоя семья сдохла» или вроде этого. Это уже нормальное что-то после каждого матча, думаю, там уже сообщений 50 таких. Не отвечаю и уже даже таких не блокирую», — цитирует Рублёва РИА Новости.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку. По его словам, это очень важно, особенно когда нет зрителей.

Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл Кею Нисикори со счётом 3:6, 4:6 на теннисном турнире Олимпиады в Токио.

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