Матыцин поздравил Бацарашкину с завоеванием золота Олимпиады в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил россиянку Виталину Бацарашкину с завоеванием первой золотой медали России на летних Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляю Виталину Бацарашкину, её тренеров, российский стрелковый союз и всех болельщиков с первой золотой медалью России на Олимпийских играх в Токио!» — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Министр напомнил, что на предыдущих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Бацарашкина завоевала серебряную медаль, а на Олимпиаде в Токио — «долгожданное и заслуженное золото, да ещё и с олимпийским рекордом».

«Примечательно, что это первая для России золотая медаль в стрельбе на Олимпиаде с 2004 года. Пусть эта победа Виталины вдохновит всех российских спортсменов на самые высокие достижения и рекорды!» — сказал он.

Напомним, Бацарашкина завоевала золотую медаль в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Ранее в Госдуме отреагировали на первую золотую медаль России на Олимпиаде в Токио.