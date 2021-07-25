Матыцин поздравил Бацарашкину с завоеванием золота Олимпиады в Токио

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил россиянку Виталину Бацарашкину с завоеванием первой золотой медали России на летних Олимпийских играх в Токио.
Матыцин поздравил Бацарашкину с завоеванием золота Олимпиады в Токио
  • © РИА Новости

«Поздравляю Виталину Бацарашкину, её тренеров, российский стрелковый союз и всех болельщиков с первой золотой медалью России на Олимпийских играх в Токио!» — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Министр напомнил, что на предыдущих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Бацарашкина завоевала серебряную медаль, а на Олимпиаде в Токио — «долгожданное и заслуженное золото, да ещё и с олимпийским рекордом».

«Примечательно, что это первая для России золотая медаль в стрельбе на Олимпиаде с 2004 года. Пусть эта победа Виталины вдохновит всех российских спортсменов на самые высокие достижения и рекорды!» — сказал он.

Напомним, Бацарашкина завоевала золотую медаль в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Ранее в Госдуме отреагировали на первую золотую медаль России на Олимпиаде в Токио.

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