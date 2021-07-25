В Госдуме отреагировали на первую золотую медаль России на Олимпиаде в Токио

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал завоевание первой золотой медали России на летних Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляю Виталину Бацарашкину, сборную России и весь российский стрелковый союз с этим замечательным результатом. Теперь у России есть бронза, серебро и золото. Хорошее начало. Олимпиада только стартовала, а у нас уже есть полный комплект наград. Это говорит о том, что на самых сложных Олимпийских играх в новейшей истории, плюс под спортивными санкциями, российские спортсмены оказались подготовленными и сплочёнными. И это только начало», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Ранее Бацарашкина прокомментировала инцидент с судьями в финале турнира по стрельбе на ОИ в Токио.