Италия победила Германию на старте мужского олимпийского турнира по баскетболу
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Встреча завершилась со счётом 92:82 в пользу итальянской команды.
Самым результативным игроком сборной Италии стал Симоне Фонтеккьо, набравший 20 очков. Данило Галлинари и Стефано Тонут записали в свой актив по 18 очков.
В составе немецкой команды 24 очка набрал Маодо Ло.
В другом матче игрового дня Чехия победила Иран со счётом 84:78.
Ранее сообщалось, что Россия одержала третью победу в женском турнире по баскетболу 3×3 на ОИ, обыграв Монголию.