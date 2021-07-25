Италия победила Германию на старте мужского олимпийского турнира по баскетболу

Сборная Италии одержала победу над национальной командой Германии в первом матче группового этапа мужского олимпийского турнира по баскетболу.

Встреча завершилась со счётом 92:82 в пользу итальянской команды.

Самым результативным игроком сборной Италии стал Симоне Фонтеккьо, набравший 20 очков. Данило Галлинари и Стефано Тонут записали в свой актив по 18 очков.

В составе немецкой команды 24 очка набрал Маодо Ло.

В другом матче игрового дня Чехия победила Иран со счётом 84:78.

Ранее сообщалось, что Россия одержала третью победу в женском турнире по баскетболу 3×3 на ОИ, обыграв Монголию.