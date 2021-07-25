Ротенберг высказался о выборе Свечкова, Чибрикова и Кирсанова на драфте НХЛ

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Глава штаба сборной России, вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) СКА Роман Ротенберг высказался о результатах драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы поздравляем Фёдора Свечкова, Никиту Чибрикова и Кирилла Кирсанова с этим достижением Это важно для их карьеры. Все трое хоккеистов находятся на сборах на базе сборной России в Новогорске. Сегодня они пробежали тест Купера, приехали на сборы подготовленными. Мы рады этому факту больше, чем выбору их на драфте. Считаем, у всех ребят, выбранных на драфте, есть шанс побороться за путевку на Олимпийские игры в Пекине 2022 года, а также на Олимпиаду-2026. Надеемся, они будут рассматриваться как основные игроки национальной сборной России», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Свечков был задрафтован «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде драфта НХЛ под общим 19-м номером. 18-летний форвард стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде. Во втором раунде под общим 50-м номером «Виннипегом Джетс» был выбран нападающий СКА Никита Чибриков, а в третьем под общим 84-м номером «Лос-Анджелес Кингз» задрафтовал защитника Кирилла Кирсанова.

Ранее на драфте НХЛ-2021 выбрали 29 российских хоккеистов.

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