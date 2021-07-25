На драфте НХЛ-2021 выбрали 29 российских хоккеистов

Короткая ссылка
Состоялась церемония драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По итогам ярмарки талантов были выбраны 29 россиян.

Первый раунд — Федор Свечков («Нэшвилл Предаторз» под общим 19 пиком).

Второй раунд — Прохор Полтапов «Баффало Сэйбрз», 33), Даниил Чайка («Вегас Голден Найтс», 38), Илья Федотов («Аризона Койотис», 43), Артем Грушников («Даллас Старз», 48), Никита Чибриков («Виннипег Джетс», 50) и Александр Кисаков («Баффало», 53).

Третий раунд — Кирилл Кирсанов («Лос-Анджелес Кингз», 84), Дмитрий Костенко («Монреаль Канадиенс», 87) и Стивен Сардарян («Баффало», 88).

Четвертый раунд — Владислав Лукашевич («Флорида Пантерз», 120).

Пятый раунд — Николай Макаров («Коламбус Блю Джекетс», 132), Артем Гурьев («Сан-Хосе Шаркс», 135), Даниил Соболев («Монреаль Канадиенс», 142), Дмитрий Рашевский («Виннипег Джетс», 146), Кирилл Герасимюк («Флорида», 152).

Этот результат стал лучшим с 2003 года. Тогда были выбраны 30 российских хоккеистов. Рекордом же является 42 россиянина в 2000 году.

Ранее «Нэшвилл» выбрал россиянина Свечкова в первом раунде драфта НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить