Минаков заявил о намерении баллотироваться в Госдуму

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Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков рассказал о планах выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы России на ближайших выборах, которые состоятся осенью 2021 года.
Минаков заявил о намерении баллотироваться в Госдуму
  • Instagram
  • © vitalyminakov

«На своих страницах в соцсетях, да и во всех интервью, я обычно говорю только о спорте и обо всём, что с ним связано. Но это далеко не всё, из чего состоит моя жизнь. Её часть занимают семья и работа. Более семи лет я занимаюсь общественно-политической деятельностью. В 2014 году меня впервые избрали в региональное законодательное собрание, я стал депутатом Брянской областной думы. Проработал несколько лет в должности заместителя председателя регионального парламента. Я всегда имел активную жизненную позицию, стремился быть полезным для своих земляков. В 2021 году я снова выдвигаюсь в депутаты. На этот раз цель — Государственная дума. Этот «бой» под названием «выборы» я тоже планирую выиграть. Сила, навыки и чёткое понимание того, что нужно делать, есть. Остаётся добавить возможности», — написал Минаков в Instagram.

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