Николич: очень доволен игрой с «Арсеналом»
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«Хочу поздравить команду с важной победой. Очень рад этим трём очкам. Первый тур всегда очень сложный, особенно когда играешь без зрителей. Сегодня была очень тяжёлая психологически игра, но мы справились. У нас был хороший прессинг, мы не пускали соперника, давили. Очень доволен игрой, я сегодня счастлив. Готовимся к следующему матчу! В сегодняшней встрече я оцениваю каждого игрока положительно», — сказал Николич после матча.
Железнодорожники проигрывали в счёте до 80-й минуты встречи, после чего забили три мяча.
Ранее Парфёнов выразил мнение о том, что удаление футболиста «Арсенала» повлияло на результат игры с «Локомотивом».