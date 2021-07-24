Николич: очень доволен игрой с «Арсеналом»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после матча первого тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (3:1).
Николич: очень доволен игрой с «Арсеналом»
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Хочу поздравить команду с важной победой. Очень рад этим трём очкам. Первый тур всегда очень сложный, особенно когда играешь без зрителей. Сегодня была очень тяжёлая психологически игра, но мы справились. У нас был хороший прессинг, мы не пускали соперника, давили. Очень доволен игрой, я сегодня счастлив. Готовимся к следующему матчу! В сегодняшней встрече я оцениваю каждого игрока положительно», — сказал Николич после матча.

Железнодорожники проигрывали в счёте до 80-й минуты встречи, после чего забили три мяча.

Ранее Парфёнов выразил мнение о том, что удаление футболиста «Арсенала» повлияло на результат игры с «Локомотивом».

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