Николич: очень доволен игрой с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после матча первого тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (3:1).

«Хочу поздравить команду с важной победой. Очень рад этим трём очкам. Первый тур всегда очень сложный, особенно когда играешь без зрителей. Сегодня была очень тяжёлая психологически игра, но мы справились. У нас был хороший прессинг, мы не пускали соперника, давили. Очень доволен игрой, я сегодня счастлив. Готовимся к следующему матчу! В сегодняшней встрече я оцениваю каждого игрока положительно», — сказал Николич после матча.

Железнодорожники проигрывали в счёте до 80-й минуты встречи, после чего забили три мяча.

Ранее Парфёнов выразил мнение о том, что удаление футболиста «Арсенала» повлияло на результат игры с «Локомотивом».