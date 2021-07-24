Парфёнов считает, что удаление футболиста «Арсенала» повлияло на результат игры с «Локомотивом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов после поражения от московского «Локомотива» (1:3) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подвёл итоги поединка.

«Что я думаю об игре «Локомотива»? Наверное, это должен сказать главный тренер «Локомотива». До удаления была одна игра, а после него — другая. Момент с угловым, когда был забит мяч, — к нему есть вопросы. Матч без зрителей? Такая ситуация, мы её принимаем. Повлиять на неё мы никак не можем», — сказал Парфёнов на пресс-конференции после матча.

На 79-й минуте матча «Арсенал» остался в меньшинстве, после чего пропустил три мяча.

Ранее сообщалось, что дубль Жемалетдинова помог «Локомотиву» обыграть «Арсенал» в первом туре РПЛ.