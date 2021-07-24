Парфёнов считает, что удаление футболиста «Арсенала» повлияло на результат игры с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов после поражения от московского «Локомотива» (1:3) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подвёл итоги поединка.
Парфёнов считает, что удаление футболиста «Арсенала» повлияло на результат игры с «Локомотивом»
  • © Wikimedia

«Что я думаю об игре «Локомотива»? Наверное, это должен сказать главный тренер «Локомотива». До удаления была одна игра, а после него — другая. Момент с угловым, когда был забит мяч, — к нему есть вопросы. Матч без зрителей? Такая ситуация, мы её принимаем. Повлиять на неё мы никак не можем», — сказал Парфёнов на пресс-конференции после матча.

На 79-й минуте матча «Арсенал» остался в меньшинстве, после чего пропустил три мяча.

Ранее сообщалось, что дубль Жемалетдинова помог «Локомотиву» обыграть «Арсенал» в первом туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить