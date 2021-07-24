Первый матч РПЛ с болельщиками посетили 650 человек

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Матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» (1:3) посетили 650 человек.
Первый матч РПЛ с болельщиками посетили 650 человек
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Матч, проходивший на «Арене Химки», посетили 650 болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Химок».

С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки матч могли посетить не более 1 тыс. человек с QR-кодами.

Сезон-2021/22 в РПЛ начался 23 июля матчем между «Ростовом» и московским «Динамо» (0:2). Игра на «Ростов Арене» прошла без зрителей. Решение о недопуске болельщиков было принято на основании постановления главного санитарного врача России Анны Поповой, а также требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области. Встреча между «Химками» и «Зенитом» стала первой в новом сезоне РПЛ, на которой присутствовали зрители.

Ранее сообщалось, что вратарь «Спартака» Максименко проводит 100-й матч за клуб.

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