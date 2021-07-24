Давыденко — о жаре на Играх в Токио: в таких условиях думаешь уже не о теннисе, а как выдержать весь матч

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Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко высказал мнение об условиях проведения теннисного турнира на летних Олимпийских играх в Токио.
Давыденко — о жаре на Играх в Токио: в таких условиях думаешь уже не о теннисе, а как выдержать весь матч
  • РИА Новости

«У всех акклиматизация к жаре. Все привыкают, в Австралии и при +40 °С играли. Главный вопрос: насколько там влажно? В таких условиях дело уже не в теннисе, думаешь о том, как выдержать весь матч, устоять на корте в течение этих пары часов. Когда жарко, стараешься делать короткие розыгрыши. Стараешься не двигаться в углы, потому что экономишь силы. При жаре другой теннис совсем, он становится коротким», — приводит слова Давыденко «Чемпионат».

Он подчеркнул, что скорость адаптации к подобным условиям является очень важным моментом для успешных выступлений.

«Потому что если ты сидишь в номерах под кондиционером, а потом выходишь на такую жару — можно тепловой удар схватить», — добавил Давыденко.

Ранее сообщалось, что Веснина и Кудерметова вышли во второй круг теннисного турнира на ОИ в парном разряде.

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