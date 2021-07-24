Власов и Закарин не получили питание во время велогонки на Олимпиаде
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«Представители команд Азербайджана, Испании, Казахстана и наш сотрудник не смогли добраться до второго пункта питания и отдать питание гонщикам», — цитирует главного тренера сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамяна РИА Новости.
Он отметил, что данная ситуация произошла по вине организаторов, так как автобус оказался не в положенном месте.
«Это, разумеется, вызвало недовольство всех команд, которые не сумели вовремя помочь спортсменам», — добавил Абрамян.
Ранее сообщалось, что эквадорский велосипедист Ричард Карапас выиграл шоссейную гонку на Олимпиаде.