Власов и Закарин не получили питание во время велогонки на Олимпиаде

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Российские велосипедисты Александр Власов и Ильнур Закарин не получили питание во время шоссейной гонки на Олимпийских играх в Токио.
Власов и Закарин не получили питание во время велогонки на Олимпиаде
  • © инстаграм Александра Власова

«Представители команд Азербайджана, Испании, Казахстана и наш сотрудник не смогли добраться до второго пункта питания и отдать питание гонщикам», — цитирует главного тренера сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамяна РИА Новости.

Он отметил, что данная ситуация произошла по вине организаторов, так как автобус оказался не в положенном месте.

«Это, разумеется, вызвало недовольство всех команд, которые не сумели вовремя помочь спортсменам», — добавил Абрамян.

Ранее сообщалось, что эквадорский велосипедист Ричард Карапас выиграл шоссейную гонку на Олимпиаде.

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