В МОК рассказали, как российский флаг может появиться на объектах Олимпиады

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) рассказали, что российский флаг и аббревиатура RUS будут присутствовать на официальных объектах Игр в Токио при обозначении технических сотрудников.

«Решение CAS не распространяется на технических сотрудников. Технические специалисты из России во время Олимпийских игр будут представлены на видео или других табло под российским флагом и аббревиатурой RUS», — приводит слова пресс-службы МОК РИА Новости.

Во время одного из боксёрских боёв на Олимпиаде, который обслуживал российский судья Ярослав Ренёв, на табло высветились российский флаг и аббревиатура RUS.

Ранее сообщалось, как в Госдуме отреагировали на первую медаль России на ОИ в Токио.