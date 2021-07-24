В МОК рассказали, как российский флаг может появиться на объектах Олимпиады
- Reuters
«Решение CAS не распространяется на технических сотрудников. Технические специалисты из России во время Олимпийских игр будут представлены на видео или других табло под российским флагом и аббревиатурой RUS», — приводит слова пресс-службы МОК РИА Новости.
Во время одного из боксёрских боёв на Олимпиаде, который обслуживал российский судья Ярослав Ренёв, на табло высветились российский флаг и аббревиатура RUS.
Ранее сообщалось, как в Госдуме отреагировали на первую медаль России на ОИ в Токио.