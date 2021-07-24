Воронцова проиграла на старте олимпийского турнира по боксу в категории до 57 кг
Россиянка Людмила Воронцова потерпела поражение от итальянки Ирмы Тесты в первом круге олимпийского турнира по боксу в Токио в весовой категории до 57 кг.
- РИА Новости
Российская спортсменка уступила со счётом 1:4.
Воронцова является серебряной призёркой чемпионата мира по боксу 2019 года.
Ранее сообщалось, что шпажистка Айзанат Муртазаева не смогла выйти в финал олимпийского турнира по фехтованию.
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