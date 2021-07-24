Воронцова проиграла на старте олимпийского турнира по боксу в категории до 57 кг

Россиянка Людмила Воронцова потерпела поражение от итальянки Ирмы Тесты в первом круге олимпийского турнира по боксу в Токио в весовой категории до 57 кг.

РИА Новости