Пловец Рылов рассказал, какой результат на Олимпиаде его устроит

Российский пловец Евгений Рылов ответил на вопрос, какой результат на Олимпийских играх в Токио его устроит.

«Понятно, что для любого самый лучший расклад — победа с рекордом мира. Для меня тоже. Средний расклад, если я улучшу свой результат и буду в призах или если выиграю, но результат не улучшу. Так ведь тоже может быть», — цитирует Рылова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что ему важно в первую очередь улучшить именно свой результат.

Рылов в индивидуальных заплывах заявлен на дистанции 100 и 200 м в плавании на спине. Он является двукратным чемпионом мира в плавании на спине на 200 м.

Ранее сообщалось, что Вероника Андрусенко вошла в состав сборной России на квалификацию кролевой эстафеты на ОИ в Токио.