Пловец Рылов рассказал, какой результат на Олимпиаде его устроит

Короткая ссылка
Российский пловец Евгений Рылов ответил на вопрос, какой результат на Олимпийских играх в Токио его устроит.
Пловец Рылов рассказал, какой результат на Олимпиаде его устроит
  • РИА Новости

«Понятно, что для любого самый лучший расклад — победа с рекордом мира. Для меня тоже. Средний расклад, если я улучшу свой результат и буду в призах или если выиграю, но результат не улучшу. Так ведь тоже может быть», — цитирует Рылова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что ему важно в первую очередь улучшить именно свой результат.

Рылов в индивидуальных заплывах заявлен на дистанции 100 и 200 м в плавании на спине. Он является двукратным чемпионом мира в плавании на спине на 200 м.

Ранее сообщалось, что Вероника Андрусенко вошла в состав сборной России на квалификацию кролевой эстафеты на ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить