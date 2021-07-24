Андрусенко вошла в состав сборной России на квалификацию кролевой эстафеты на ОИ в Токио

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Всероссийская федерация плавания (ВФП) объявила состав сборной России на предварительный заплыв в женской эстафете 4 по 100 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
Андрусенко вошла в состав сборной России на квалификацию кролевой эстафеты на ОИ в Токио

    Как сообщили в пресс-службе ВФП, в состав национальной команды на на квалификацию кролевой эстафеты вошли Дарья Устинова, Арина Суркова, Елизавета Клеванович и Вероника Андрусенко.

    Предварительные соревнования в эстафете пройдут 24 июля.

    Напомним, что Андрусенко была временно отстранены от любых соревнований на основании данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории.

    Ранее сообщалось, что Андрусенко и Кудашев оправданы по делу о допинге и допущены до ОИ в Токио.

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