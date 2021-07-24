Андрусенко вошла в состав сборной России на квалификацию кролевой эстафеты на ОИ в Токио
Как сообщили в пресс-службе ВФП, в состав национальной команды на на квалификацию кролевой эстафеты вошли Дарья Устинова, Арина Суркова, Елизавета Клеванович и Вероника Андрусенко.
Предварительные соревнования в эстафете пройдут 24 июля.
Напомним, что Андрусенко была временно отстранены от любых соревнований на основании данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории.
Ранее сообщалось, что Андрусенко и Кудашев оправданы по делу о допинге и допущены до ОИ в Токио.