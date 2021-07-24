Носкова победила на старте турнира по настольному теннису на ОИ в Токио
Россиянка Яна Носкова одержала победу над Притику Павад из Франции в первом матче турнира по настольному теннису на Олимпийских играх в Токио.
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Встреча завершилась со счётом 4:2 (12:10, 6:11, 2:11, 11:7, 11:9, 11:9) в пользу россиянки.
Со второго круга турнира стартует россиянка Полина Михайлова.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира на ОИ в Токио.
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