Победитель «Тур де Франс» Томас упал во время групповой гонки на ОИ в Токио

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Победитель «Тур де Франс» Герайнт Томас и победитель «Джиро д'Италия» Тао Гейген Харт упали во время групповой велогонки на Олимпийских играх в Токио.
Победитель «Тур де Франс» Томас упал во время групповой гонки на ОИ в Токио
  • © Reuters

Несмотря на падение, британцы продолжили гонку, но были вынуждены догонять лидирующую группы велогонщиков.

Гонка завершится на автодроме Фудзи.

Ранее сообщалось, что Швёнтек вышла во второй круг теннисного турнира на ОИ в Токио.

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