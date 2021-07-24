Победитель «Тур де Франс» Томас упал во время групповой гонки на ОИ в Токио

Победитель «Тур де Франс» Герайнт Томас и победитель «Джиро д'Италия» Тао Гейген Харт упали во время групповой велогонки на Олимпийских играх в Токио.

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