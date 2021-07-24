Фехтовальщики Лоханов и Решетников уступили в 1/16 финала турнира по саблям на ОИ в Токио

Российские фехтовальщики Константин Лоханов и Вениамин Решетников потерпели поражения в поединках 1/16 финала турнира по саблям на Олимпийских играх в Токио.

Решетников со счётом 13:15 проиграл египтянину Зиаду Эль-Сисси. Лоханов со счётом 11:15 уступил представителю Южной Кореи Киму Джон Хвану. Ранее Ибрагимов вышел в 1/8 финала турнира по фехтованию на ОИ в Токио.