Фехтовальщики Лоханов и Решетников уступили в 1/16 финала турнира по саблям на ОИ в Токио
Российские фехтовальщики Константин Лоханов и Вениамин Решетников потерпели поражения в поединках 1/16 финала турнира по саблям на Олимпийских играх в Токио.
Решетников со счётом 13:15 проиграл египтянину Зиаду Эль-Сисси.
Лоханов со счётом 11:15 уступил представителю Южной Кореи Киму Джон Хвану.
Ранее Ибрагимов вышел в 1/8 финала турнира по фехтованию на ОИ в Токио.
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