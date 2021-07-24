Галашина прокомментировала завоевание серебряной медали на ОИ в Токио
«Я очень рада. Это моя первая Олимпиада, и сразу же серебряная медаль. Был тяжёлый цикл, я справилась. Делала свою работу и старалась не думать о медалях. Это вылилось в то, что я взяла серебро», — сказала Галашина в эфире «Матч ТВ».
Россиянка объяснила, почему тяжело бороться с китаянками.
«Я была в своих мыслях и даже не знала, что там китаянка. Работаю только над собой. Серебряную медаль посвящаю всем. Над ней работали мой муж, моя семья и мои тренеры», — сказала она.
Победу в соревнования одержала китаянка Ян Цянь. Бронзовым призёром стала швейцарка Нина Кристен.
Ранее сообщалось, что Галашина принесла России первую медаль ОИ в Токио.