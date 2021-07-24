Шпажистка Колобова объяснила поражение в 1/16 финала олимпийского турнира

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Россиянка Виолетта Колобова прокомментировала поражение от Александры Ярецкой из Польши в 1/16 финала турнира по шпагам на Олимпийских играх в Токио.

«Возможно, я не успела набрать нужных кондиций. Хотя, как мне казалось, я подошла к Олимпийским играм в хорошей форме. Я на самом деле не ставила себе каких-то особых целей на эту Олимпиаду. Просто хотела выступить, показать достойное фехтование, но, к сожалению, не удалось», — цитирует Колобову РИА «Новости».

Шпажистка ответила на вопрос, как далось решение вернуться.

«После родов я решила посмотреть, смогу ли быстро восстановиться. Восстановление шло хорошо, поэтому тренеры решили, что я еду на Олимпийские игры. Я ни о чём не жалею и считаю, что всё сделала правильно. Хотя, может, тренерский штаб так не считает. Главное – я попробовала, а на Олимпиаде может быть что угодно», — сказала она.

Поединок завершился со счётом 11:15.

Ранее сообщалось, что Муртазаева вышла в 1/8 финала соревнований по шпаге на ОИ в Токио.

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