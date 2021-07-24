Фехтовальщица Колобова не смогла выйти в 1/8 финала соревнований по шпаге на ОИ в Токио

Короткая ссылка
Российская фехтовальщица Виолетта Колобова не смогла пройти в 1/8 финала соревнований по шпаге на Олимпийских играх в Токио.
Фехтовальщица Колобова не смогла выйти в 1/8 финала соревнований по шпаге на ОИ в Токио
  • Reuters

В 1/16 финала Колобова потерпела поражение от  Александры Ярецкой из Польши.

Поединок завершился со счётом 11:15.

Ранее сообщалось, что Муртазаева вышла в 1/8 финала соревнований по шпаге на ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить