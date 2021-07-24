Фехтовальщица Колобова не смогла выйти в 1/8 финала соревнований по шпаге на ОИ в Токио
Российская фехтовальщица Виолетта Колобова не смогла пройти в 1/8 финала соревнований по шпаге на Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
В 1/16 финала Колобова потерпела поражение от Александры Ярецкой из Польши.
Поединок завершился со счётом 11:15.
Ранее сообщалось, что Муртазаева вышла в 1/8 финала соревнований по шпаге на ОИ в Токио.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube