Фехтовальщица Колобова не смогла выйти в 1/8 финала соревнований по шпаге на ОИ в Токио

Российская фехтовальщица Виолетта Колобова не смогла пройти в 1/8 финала соревнований по шпаге на Олимпийских играх в Токио.

Reuters

В 1/16 финала Колобова потерпела поражение от Александры Ярецкой из Польши. Поединок завершился со счётом 11:15. Ранее сообщалось, что Муртазаева вышла в 1/8 финала соревнований по шпаге на ОИ в Токио.