Третий спортсмен олимпийской сборной Нидерландов заразился коронавирусом
- Reuters
«Я не был полностью удовлетворён своей гонкой, но надеялся улучшить результат в субботу. Теперь всё кончено в одно мгновение. Мне больше нечего об этом сказать», — цитирует Флорейна пресс-служба Королевской федерации гребного спорта Нидерландов.
Спортсмен, в пятницу дебютировавший на Олимпийских играх, отправился на 10-дневный карантин.
Таким образом, нидерландец пропустит гонку утешительного раунда, которая пройдет в субботу.
Напомним, что в нидерландской сборной положительные тесты на коронавирус также сдали скейтбордистка Кэнди Джейкобс, тхэквондистка Ресми Огинк, а также один из сотрудников команды по гребле.
Ранее сообщалось, что сообщения о переносе соревнований по гребле на Олимпиаде оказались сбоем.