Третий спортсмен олимпийской сборной Нидерландов заразился коронавирусом

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Член олимпийской сборной Нидерландов по академической гребле Финн Флорейн сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию на летних Олимпийских играх в Токио.
Третий спортсмен олимпийской сборной Нидерландов заразился коронавирусом
  • Reuters

«Я не был полностью удовлетворён своей гонкой, но надеялся улучшить результат в субботу. Теперь всё кончено в одно мгновение. Мне больше нечего об этом сказать», — цитирует Флорейна пресс-служба Королевской федерации гребного спорта Нидерландов.

Спортсмен, в пятницу дебютировавший на Олимпийских играх, отправился на 10-дневный карантин.

Таким образом, нидерландец пропустит гонку утешительного раунда, которая пройдет в субботу.

Напомним, что в нидерландской сборной положительные тесты на коронавирус также сдали скейтбордистка Кэнди Джейкобс, тхэквондистка Ресми Огинк, а также один из сотрудников команды по гребле.

Ранее сообщалось, что сообщения о переносе соревнований по гребле на Олимпиаде оказались сбоем.

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