Матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи» смогут посетить менее 500 человек

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Футбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о допуске болельщиков на домашний матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи» смогут посетить менее 500 человек
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба самарской команды, на встречу будут допущены не более 500 человек, включая всех участников матча.

Отмечается, что у обладателей абонементов есть приоритетное право посещения матчей при введении ограничений.

Матч «Нижний Новгород» — «Сочи» состоится в Нижнем Новгороде 26 июля и начнётся в 19:00 мск.

Ранее ЦСКА объявил, что матч РПЛ с «Уфой» смогут посетить до 1 тыс. болельщиков при наличии QR-кода.

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