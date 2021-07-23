Матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Сочи» смогут посетить менее 500 человек

Футбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о допуске болельщиков на домашний матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

Как сообщает пресс-служба самарской команды, на встречу будут допущены не более 500 человек, включая всех участников матча.

Отмечается, что у обладателей абонементов есть приоритетное право посещения матчей при введении ограничений.

Матч «Нижний Новгород» — «Сочи» состоится в Нижнем Новгороде 26 июля и начнётся в 19:00 мск.

Ранее ЦСКА объявил, что матч РПЛ с «Уфой» смогут посетить до 1 тыс. болельщиков при наличии QR-кода.