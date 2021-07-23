Жена Карпина прокомментировала назначение мужа главным тренером сборной России

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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировала назначение мужа наставником национальной сборной России по футболу.
Жена Карпина прокомментировала назначение мужа главным тренером сборной России
  • РИА Новости

«Обсуждали, но не так, чтобы очень. На уровне гипотетического варианта. А мои эмоции: рада за мужа. Главное, чтобы ему было хорошо и комфортно. Раз согласился, значит, его выбор. И любой выбор я поддержу. Не ожидала, но и не шокирована. Я сама узнала сегодня», — приводит слова Карпиной Sport24.

Он отметила, что назначение в сборную не принесёт каких-либо глобальных перемен в их жизнь.

«Это совмещение, и Валерий остаётся тренером «Ростова». Соответственно, и переезда не будет, остаёмся здесь. Каким он был последние пару дней?  Готовился к матчу «Ростова», был сосредоточен на этом. Других мыслей у него не было», — добавила супруга специалиста.

52-летний Карпин будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Карпину нужно уйти из «Ростова» ради сборной России.

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