Жена Карпина прокомментировала назначение мужа главным тренером сборной России

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировала назначение мужа наставником национальной сборной России по футболу.

«Обсуждали, но не так, чтобы очень. На уровне гипотетического варианта. А мои эмоции: рада за мужа. Главное, чтобы ему было хорошо и комфортно. Раз согласился, значит, его выбор. И любой выбор я поддержу. Не ожидала, но и не шокирована. Я сама узнала сегодня», — приводит слова Карпиной Sport24.

Он отметила, что назначение в сборную не принесёт каких-либо глобальных перемен в их жизнь.

«Это совмещение, и Валерий остаётся тренером «Ростова». Соответственно, и переезда не будет, остаёмся здесь. Каким он был последние пару дней? Готовился к матчу «Ростова», был сосредоточен на этом. Других мыслей у него не было», — добавила супруга специалиста.

52-летний Карпин будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Карпину нужно уйти из «Ростова» ради сборной России.