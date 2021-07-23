Матыцин считает, что Россия сможет претендовать на Игры-2036

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
Матыцин считает, что Россия сможет претендовать на Игры-2036
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Об этом пока рано говорить, но думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия. Надеюсь, что до этого у России будет возможность принять другие крупные турниры: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубков мира. Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже есть. Россия всегда была и остаётся максимально надёжным партнёром олимпийского движения. Уверен, что если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры России на проведение Олимпийских игр, то конкуренция за право принять Игры будет значительной. Это может стать важным фактором для развития всей страны», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Россия принимала зимние Игры-2014 в Сочи, а летние Игры проходили в СССР в 1980 году.

Ранее Сергей Лавров оценил флешмоб вокруг сборной России на Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить