Матыцин считает, что Россия сможет претендовать на Игры-2036

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

«Об этом пока рано говорить, но думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия. Надеюсь, что до этого у России будет возможность принять другие крупные турниры: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубков мира. Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже есть. Россия всегда была и остаётся максимально надёжным партнёром олимпийского движения. Уверен, что если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры России на проведение Олимпийских игр, то конкуренция за право принять Игры будет значительной. Это может стать важным фактором для развития всей страны», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Россия принимала зимние Игры-2014 в Сочи, а летние Игры проходили в СССР в 1980 году.

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