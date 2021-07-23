Матыцин рассказал о задачах сборной России на Олимпиаде в Токио

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Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Олимпийских играх в Токио.
Матыцин рассказал о задачах сборной России на Олимпиаде в Токио
  • © Гришкин Денис
  • АГН «Москва»

«Могу сказать, что перед стартом Игр в Токио настрой боевой. После недавнего общения со спортсменами у меня твёрдое чувство, что они готовы решать максимальные задачи, которые, к слову сказать, всегда ставятся перед национальной командой по завоеванию медалей, утверждению России в качестве одной из ведущих спортивных держав», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Он отметил, что максимальная задача, которую ставили перед российской командой, — это попадание в тройку сильнейших команд по итогам медального зачёта.

«Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. А топ-5 — это задача-минимум», — добавил Матыцин.

Олимпиада в Токио, которая была перенесена с 2020-го на 2021-й год из-за коронавируса, стартовала 23 июля. Церемония открытия состоится в этот же день в 14:00 мск.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил флешмоб вокруг сборной России на Олимпиаде.

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