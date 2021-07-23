Валуев призвал МИД разобраться в изменении статуса Крыма на сайте Олимпиады

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал тот факт, что на сайте Олимпийских игр в Токио сначала обозначили Крым как российскую территорию, а затем сделали украинским, убрав обозначение границы.
Валуев призвал МИД разобраться в изменении статуса Крыма на сайте Олимпиады
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Этот вопрос должен решать МИД, нельзя не обращать внимания на такое. С малого начинается большое», — цитирует Валуева «Чемпионат».

Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone на официальном сайте Игр между материковой Украиной и Крымом была обозначена граница. 23 июля границу между Украиной и Крымом на сайте убрали.

Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам проведённого на полуострове референдума. Тем не менее на Украине это не признают. 

Ранее глава МИД Украины высказался об изменении статуса Крыма на сайте Олимпиады.

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