Валуев призвал МИД разобраться в изменении статуса Крыма на сайте Олимпиады

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал тот факт, что на сайте Олимпийских игр в Токио сначала обозначили Крым как российскую территорию, а затем сделали украинским, убрав обозначение границы.

«Этот вопрос должен решать МИД, нельзя не обращать внимания на такое. С малого начинается большое», — цитирует Валуева «Чемпионат».

Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone на официальном сайте Игр между материковой Украиной и Крымом была обозначена граница. 23 июля границу между Украиной и Крымом на сайте убрали.

Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам проведённого на полуострове референдума. Тем не менее на Украине это не признают.

Ранее глава МИД Украины высказался об изменении статуса Крыма на сайте Олимпиады.