Валуев призвал МИД разобраться в изменении статуса Крыма на сайте Олимпиады
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- РИА Новости
«Этот вопрос должен решать МИД, нельзя не обращать внимания на такое. С малого начинается большое», — цитирует Валуева «Чемпионат».
Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone на официальном сайте Игр между материковой Украиной и Крымом была обозначена граница. 23 июля границу между Украиной и Крымом на сайте убрали.
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам проведённого на полуострове референдума. Тем не менее на Украине это не признают.
Ранее глава МИД Украины высказался об изменении статуса Крыма на сайте Олимпиады.