Чернышенко: у сборной России есть шансы попасть в тройку лидеров медального зачёта на ОИ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поделился ожиданиями от выступления отечественных спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Несмотря на трудности, через которые пришлось пройти во время подготовки к Играм, мы верим в наших спортсменов и рассчитываем на высокий результат... У нашей команды есть все шансы по итогам этих Олимпийских игр попасть в тройку лидеров в общекомандном зачете», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что в состав сборной вошли самые сильные спортсмены. По его словам, в России точно ожидают медалей в синхронном плавании, борьбе, фехтовании и художественной гимнастике.

«Ещё раз желаю каждому спортсмену успехов, не сомневайтесь в своих силах, мы болеем за вас!» — добавил Чернышенко.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля.

Ранее глава МИД Украины высказался об изменении статуса Крыма на сайте Олимпиады.