Глава ОКР рассказал, почему в номерах участников ОИ нет холодильников и телевизоров

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объяснил причину отсутствия телевизоров и холодильников в номерах участников соревнований в Олимпийской деревне в Токио.
Глава ОКР рассказал, почему в номерах участников ОИ нет холодильников и телевизоров
  • © Reuters

«Много спрашивали про отсутствие телевизоров. Современная молодёжь обычно использует собственные гаджеты и смотрит тот контент, который им интересен, индивидуально. Я знаю это, потому что постоянно общаюсь со спортсменами в Олимпийской деревне, в которой практически живу», — написал Поздняков в Instagram.

По его словам, телевизор нужен, чтобы всем вместе смотреть соревнования и болеть за своих соотечественников, а для этого организована лаундж-зона для совместного просмотра, где есть комфортные диваны и холодильники с напитками. Он также объяснил отсутствие холодильников в номерах жаркой погодой, из-за которой продукты могут испортиться даже за то время, пока их будут переносить из столовой в номер.

«Если спортсмен съест испорченные продукты, он при плохом исходе покажет не тот результат, на который рассчитывал, или вовсе не сможет выступить — к сожалению для него, для его тренера, его федерации и всей нашей олимпийской команды. Так что отсутствие холодильников продиктовано заботой о спортсменах, чтобы они вышли на старт со здоровыми желудками», — добавил Поздняков.

Он отметил, что в наличии имеются холодильники, расположенные в медицинском центре для рабочих нужд.

Ранее стало известно, под каким номером сборная России пройдёт на церемонии открытия ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить