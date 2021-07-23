Глава ОКР рассказал, почему в номерах участников ОИ нет холодильников и телевизоров

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объяснил причину отсутствия телевизоров и холодильников в номерах участников соревнований в Олимпийской деревне в Токио.

«Много спрашивали про отсутствие телевизоров. Современная молодёжь обычно использует собственные гаджеты и смотрит тот контент, который им интересен, индивидуально. Я знаю это, потому что постоянно общаюсь со спортсменами в Олимпийской деревне, в которой практически живу», — написал Поздняков в Instagram.

По его словам, телевизор нужен, чтобы всем вместе смотреть соревнования и болеть за своих соотечественников, а для этого организована лаундж-зона для совместного просмотра, где есть комфортные диваны и холодильники с напитками. Он также объяснил отсутствие холодильников в номерах жаркой погодой, из-за которой продукты могут испортиться даже за то время, пока их будут переносить из столовой в номер.

«Если спортсмен съест испорченные продукты, он при плохом исходе покажет не тот результат, на который рассчитывал, или вовсе не сможет выступить — к сожалению для него, для его тренера, его федерации и всей нашей олимпийской команды. Так что отсутствие холодильников продиктовано заботой о спортсменах, чтобы они вышли на старт со здоровыми желудками», — добавил Поздняков.

Он отметил, что в наличии имеются холодильники, расположенные в медицинском центре для рабочих нужд.

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