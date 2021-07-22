Гендиректор «Сочи» прокомментировал победу команды в первом еврокубковом матче

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал разгромную победу над азербайджанским клубом «Кешля» в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, который стал для команды первым в её истории еврокубковым поединком.

«Должны были побеждать с большим счётом, должен был быть более уверенный результат. Однако голкипер «Кешли» Станислав Намашко очень хорошо сыграл, порядка семи сейвов он совершил. Понятно, что результатом довольны, но расслабляться нельзя. Мы понимаем уровень команды, кто бы что ни говорил, но каждый приезжает побеждать и доказывать», — приводит слова Рубашко ТАСС.

Он отметил, что Лига конференций — это международный турнир, в котором любая ошибка может очень дорого обойтись.

«Нужно поблагодарить ребят, что сыграли хорошо, это первая официальная и достаточно серьёзная игра перед началом премьер-лиги. Хорошо, что выиграли, забили три мяча, задел сделан. Готовимся к следующему матчу», — добавил гендиректор клуба.

«Сочи» победил «Кешлю» со счётом 3:0. Ответная игра состоится в Баку 29 июля.

Первый матч сезона-2021/22 РПЛ «Сочи» проведёт 26 июля на выезде с «Нижним Новгородом».

Ранее Владимир Федотов заявил, что в некоторых моментах матча с «Кешлей» футболистам «Сочи» нужно было сыграть чуть хладнокровнее.