Тренер «Сочи» — о первой победе в еврокубках: всегда хочется большего и лучшего

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал разгромную победу над азербайджанским клубом «Кешля» в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

«Начало было очень боевое с двух сторон, соперник не хотел уступать. Как обычно бывает, первые десять минут немного приносили сумбур, но потом мы начали прибирать инициативу и забили, искали шансы. В некоторых моментах нужно было сыграть чуть хладнокровнее — и игра сложилась бы легче», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Он отметил, что его команде есть ещё над чем работать перед стартом сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Всегда хочется большего и лучшего. Всегда выходишь играть до разницы в три мяча. У нас скоро РПЛ, 26-го числа мы вступаем в него. Восстановимся, залижем раны и будем двигаться дальше», — добавил специалист.

Первый матч сезона-2021/22 РПЛ «Сочи» проведёт 26 июля на выезде с «Нижним Новгородом».

Ответная игра с «Кешлей» запланирована на 29 июля в Баку.

Ранее сообщалось, что «Сочи» разгромил клуб «Кешля» в матче квалификации Лиги конференций УЕФА, тем самым одержав первую в истории клуба победу в еврокубках.