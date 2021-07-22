Журова считает, что Россия поборется за третье место в медальном зачёте ОИ в Токио

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о медальных перспективах российской команды на летних Олимпийских играх в Токио.

«На первое и второе места нашей стране будет крайне сложно претендовать. Думаю, что мы будем бороться за третье место. У нас нет полноценной сборной по лёгкой атлетике, это значительно уменьшает наши шансы на золотые медали. США и Китай будут разыгрывать первое место между собой. Мы должны собирать все медали в гимнастике и синхронном плавании, тот же велоспорт. Надежда на эти виды спорта. Перспективы на третье место у нас есть, борьба будет очень серьёзная с Великобританией и Германией», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Российские атлеты выступят в 33 видах спорта.

Ранее сообщалось, что Николай Валуев дал совет российским спортсменам в преддверии Олимпийских игр.