Журова считает, что Россия поборется за третье место в медальном зачёте ОИ в Токио
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«На первое и второе места нашей стране будет крайне сложно претендовать. Думаю, что мы будем бороться за третье место. У нас нет полноценной сборной по лёгкой атлетике, это значительно уменьшает наши шансы на золотые медали. США и Китай будут разыгрывать первое место между собой. Мы должны собирать все медали в гимнастике и синхронном плавании, тот же велоспорт. Надежда на эти виды спорта. Перспективы на третье место у нас есть, борьба будет очень серьёзная с Великобританией и Германией», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».
Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Российские атлеты выступят в 33 видах спорта.
Ранее сообщалось, что Николай Валуев дал совет российским спортсменам в преддверии Олимпийских игр.