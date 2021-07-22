В сборной Чехии зафиксирован шестой случай инфицирования коронавирусом на ОИ в Токио
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба COC, коронавирусная инфекция была выявлена у велогонщика Михала Шлегела.
Отмечается, что он был отправлен на самоизоляцию и пропустит запланированные на 23 июля соревнования.
Шлегел стал шестым членом чешской олимпийской сборной, у которого выявлен коронавирус.
Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что двое членов олимпийской сборной Словакии были помещены на карантин из-за коронавируса.