Вихлянцева проиграла Шарме во втором круге турнира WTA в Палермо

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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева потерпела поражение от австралийки Астры Шармы в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянском Палермо.
Вихлянцева проиграла Шарме во втором круге турнира WTA в Палермо
  • © Rob Prange/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу австралийской теннисистки.

Вихлянцева выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта из 11 и допустила 11 двойных ошибок.

В четвертьфинале Шарма сыграет либо с американкой Даниэллой Коллинз, либо со своей соотечественницей Мэддисон Инглис.

Ранее сообщалось, что Дьяченко проиграла Доден во втором круге турнира WTA в Палермо.

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