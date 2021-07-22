Вихлянцева проиграла Шарме во втором круге турнира WTA в Палермо

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева потерпела поражение от австралийки Астры Шармы в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянском Палермо.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу австралийской теннисистки.

Вихлянцева выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта из 11 и допустила 11 двойных ошибок.

В четвертьфинале Шарма сыграет либо с американкой Даниэллой Коллинз, либо со своей соотечественницей Мэддисон Инглис.

Ранее сообщалось, что Дьяченко проиграла Доден во втором круге турнира WTA в Палермо.