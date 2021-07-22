«Сочи» забил первый в своей истории мяч в еврокубках

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Российский футбольный клуб «Сочи» записал в свой актив первый в своей истории гол в еврокубковых турнирах.
«Сочи» забил первый в своей истории мяч в еврокубках
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций с азербайджанским клубом «Кешля» за «Сочи» на 10-й минуте игры, проходящей на стадионе «Фишт», забил бразильский защитник Родригао.

Для «Сочи» это первый гол в первом в истории клуба еврокубковом матче.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет домашний матч квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой» 4 августа.

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