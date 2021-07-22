«Сочи» забил первый в своей истории мяч в еврокубках
- © РИА Новости / Артур Лебедев
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций с азербайджанским клубом «Кешля» за «Сочи» на 10-й минуте игры, проходящей на стадионе «Фишт», забил бразильский защитник Родригао.
Для «Сочи» это первый гол в первом в истории клуба еврокубковом матче.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет домашний матч квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой» 4 августа.
«Сочи» быстро повел в первом еврокубковом матче 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) July 22, 2021
Нобоа навесил, а новичок Родригао забил. Отличный заход в Лигу конференций 😎 pic.twitter.com/L454NsCwu9