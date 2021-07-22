В ЭСК РФС рассказали о дисциплинарных санкциях в отношении игроков за неспортивное поведение
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Игрок должен быть предупреждён за неспортивное поведение, если инициирует умышленный трюк, чтобы мяч был передан вратарю головой, грудью, коленом и так далее с целью обойти правило. Независимо от того, касается ли вратарь мяча руками, он получает предупреждение, если ответственен за выполнение умышленного трюка», — заявил Левников на пресс-конференции перед стартом Российской премьер-лиги.
Ранее в ЭСК РФС объяснили, в каких случаях касание руки игрока с мячом является нарушением правил.