Стали известны соперники российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио

В Токио состоялась жеребьёвка олимпийского турнира по дзюдо.

В женском турнире Наталья Кузютина (до 52 кг) проведёт первый бой с Кристин Хименес из Панамы, Ирина Долговая (до 48 кг) в стартовом поединке встретится с представительницей Непала Сонией Бхатта, Дарья Межецкая (до 57 кг) сразится с китаянкой Тунцзюань Лу (Китай), Дарья Давыдова (до 63 кг) — с Анрикелис Барриос из Венесуэлы, Мадина Таймазова (до 70 кг) — с испанкой Марией Бернабеу, а Александра Бабинцева (до 78 кг) — с Мари Брансер из Демократической Республики Конго.

У мужчин Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг), проведёт первый бой с победителем поединка спортсменов из Монголии и Нидерландов. Тамерлан Башаев (более 100 кг) в стартовом поединке встретится с сенегальцем Мбагником Ндиайе, Якуб Шамилов (до 66 кг) сразится с Себастьяном Зайдлем из Германии, Муса Могушков (до 73 кг) — с азербайджанцем Рустамом Оруджевым, Алан Хубецов (до 81 кг) — с представителем Киргизии Владимиром Золоевым, Михаил Игольников (до 90 кг) — с бенинцем Йово Кельтусом Доссу. Нияз Ильясов (до 100 кг) в первом круге будет свободен, а за выход в третий поспорит с победителем боя между дзюдоистами из Венгрии и Латвии.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее стали известны соперники российских теннисистов по первому кругу парного олимпийского турнира.