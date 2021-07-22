Менеджер Нурмагомедова опроверг слова дос Аньоса о возможном возвращении бойца
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- АГН «Москва»
«Али Абдель-Азиз сообщил мне, что слова о том, что Хабиб Нурмагомедов вернётся в MMA, чтобы отомстить в случае поражения Ислама Махачева, — это неправда. Нурмагомедов уже на пенсии, тем более у них уже был поединок», — написал журналист ESPN Бретт Окамото в Twitter.
Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На счету российского бойца 29 побед в 29 боях в MMA.
Ранее дос Аньонс заявил, что ради него Нурмагомедов вернётся в ММА.