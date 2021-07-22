Главный тренер женской сборной России по гандболу поделился мнением о команде Бразилии
- © РИА Новости / Нина Зотина
«Бразилия — команда довольно возрастная. На свежести могут выдать один-два матча, потом сдуваются физически. У бразильцев индивидуально сильные гандболистки, играющие в европейских турнирах», — цитирует Алексеева «Чемпионат».
Также тренер ответил на вопрос об акклиматизации российских гандболисток.
«Как говорят в простонародье, сколько часов лететь, столько дней надо на акклиматизацию. У нас неделя, с каждым днём гандболистки чувствуют себя всё лучше, врач нам помогает», — сказал он.
Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.
Ранее гандболистка сборной России сообщила о проблемах с режимом на Олимпиаде в Токио.