Матч «Рубин» — «Спартак» пройдёт со зрителями

Матч первого тура Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» пройдёт со зрителями.

Как сообщает пресс-служба «Рубина», численность зрителей на предстоящей встрече составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.

Отмечается, что болельщикам, которые посетят игру, будет необходимо соблюдать все санитарные нормы — безопасную дистанцию минимум 1,5 м при входе на стадион и при выходе, а также на трибуне и в подтрибунных помещениях.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Казань Арена» в Казани. Начало игры — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что в Казани опровергли сообщение Роспотребнадзора о запрете присутствия зрителей на матче «Рубин» — «Спартак».