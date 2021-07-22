Игнатьев считает, что «Спартак» победит «Рубин» в первом туре РПЛ

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча первого тура Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и московским «Спартаком».
Игнатьев считает, что «Спартак» победит «Рубин» в первом туре РПЛ

«Интересно, будет ли подтверждение курса, который выбрал Руй Витория со «Спартаком». Уж больно хорошо они выглядели в предсезонных матчах. В принципе же понятно, во что они хотят играть. Игра команды в матчах этого турнира приближалась к тому, к чему хотели приблизиться болельщики «Спартака». Имею в виду лучшие аналоги игры Романцева и, наверное, Бескова. Складный, своеобразный футбол с хорошей динамикой и хорошим контролем мяча, а самое главное — жаждой играть в атаку. Думаю, «Спартак» должен обыграть «Рубин» в этом матче. Перед глазами стоит то, что было — отсюда и отталкиваюсь. Хотя, конечно, у Леонида Слуцкого были некоторые кадровые проблемы в обороне», — приводит слова Игнатьева Rusfootball.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля в Казани, и начнётся в 20:00 мск.

Ранее в Казани опровергли сообщение Роспотребнадзора о запрете присутствия зрителей на матче «Рубин» — «Спартак».

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