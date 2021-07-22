Опалев: для многих это единственный шанс выступить на Олимпийских играх

Олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев высказался о возможной отмене Олимпиады-2020 в Токио.

«Поставьте себя на место спортсменов. Для многих это единственный шанс выступить на Олимпиаде. Люди прошли национальные отборы, завоёвывали лицензии для страны. Лучшие получили возможность, миновав все барьеры, приехать в Японию. Не забывайте, что Игры ещё перенесли на год. В такой ситуации вообще сложно найти мотивацию и не опустить руки», — заявил Опалев в интервью RT.

Ранее Панкратов объяснил, в каком случае Олимпийские игры моментально отменят.