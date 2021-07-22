Панкратов объяснил, в каком случае Олимпийские игры моментально отменят

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов объяснил, в каком случае ОИ-2020 в Токио могут моментально отменить.

«Организаторы, безусловно, перестраховываются, но возможно всё. Печальные примеры можно привести даже из плавания. Во Франции начался чемпионат страны, а спустя пару дней его завершили досрочно. Чтобы отменить Олимпиаду, нужен очень серьёзный повод. Но, думаю, вспышка коронавируса в Олимпийской деревне сразу поставит крест на проведении Игр», — заявил Панкратов в интервью RT.

Ранее Валуев объяснил, как могут быть отменены Олимпийские игры — 2020 в Токио.