Панкратов объяснил, в каком случае Олимпийские игры моментально отменят

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов объяснил, в каком случае ОИ-2020 в Токио могут моментально отменить.
Панкратов объяснил, в каком случае Олимпийские игры моментально отменят
  • Reuters

«Организаторы, безусловно, перестраховываются, но возможно всё. Печальные примеры можно привести даже из плавания. Во Франции начался чемпионат страны, а спустя пару дней его завершили досрочно. Чтобы отменить Олимпиаду, нужен очень серьёзный повод. Но, думаю, вспышка коронавируса в Олимпийской деревне сразу поставит крест на проведении Игр», — заявил Панкратов в интервью RT.

Ранее Валуев объяснил, как могут быть отменены Олимпийские игры — 2020 в Токио.

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